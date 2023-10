Une dame dérobe trois pots remplis d’argent dans un magasin

Âgée seulement de 22 ans, mariée et mère de 3 enfants, la dame A. Guèye aurait choisi comme métier le vol. Elle est accusée d’avoir dérobé trois pots remplis d’argent dans la boutique de la commerçante C Ndiaye. Celle-ci l’aurait prise la main dans le sac. La présumée voleuse a fait face hier au tribunal d’instance de Dakar pour vol. Devant le prétoire, elle a contesté les faits. Dans sa narration des faits, elle a récupéré les trois pots qui contenaient de l’argent à côté du magasin de la plaignante.

«J’étais dans ce marché pour vendre une chaîne en or qui m’appartient à 50 mille francs», a-t-elle souligné. Le juge lui a fait savoir qu’elle avait reconnu à l’enquête préliminaire le vol des 3 pots et non le premier vol. A Guèye réfute avoir tenu de telles déclarations à la police. La partie civile, C Ndiaye, est revenue sur sa mésaventure.

«A Guèye est venue à mon lieu de commerce où je vends des sachets. La première fois, elle avait volé 300 mille francs. La deuxième fois, elle a pris les 3 pots qui contenaient chacun de l’argent. Après le vol, elle a acheté un sachet dans la boutique du commerçant qui est à côté de moi et a mis les pots dedans à mon insu. Quand j’ai vérifié, mon collègue m’a demandé d’aller voir la personne qui avait acheté des sachets dans son magasin. C’est là que je l’ai suivie. Je l’ai attrapée la main dans le sac. Elle n’a fait aucun signe de contestation. C’est quand je l’ai conduite dans mon magasin que j’ai récupéré les 3 pots qu’elle avait soigneusement cachés dans le sachet qu’elle détenait, avant de l’amener au commissariat de la Médina», a précisé la victime.

L’acquéreur a demandé 300 mille francs pour la réparation du préjudice. Finalement, le verdict sera rendu le 9 octobre prochain.