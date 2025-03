Une fille de 14 ans se jette sous un train…elle est morte sous le coup

Camille s’est suicidé jeudi à la gare de Vallauris Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes. Selon des témoins, la jeune fille de 14 ans a déposé son sac sur le quai avant de se jeter volontairement sur les rails, à l’arrivée du train. Elle est morte sur le coup.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame.

Un texte intitulé « Crise d’angoisse », écrit par l’adolescente avant sa mort a été retrouvé. Elle raconte son « enfer » et ses crises d’angoisse.

« Bien que ça nous fasse sentir si insignifiant, on doit encaisser tout en souriant, car on a peur de montrer nos sentiments et on continue de répondre gentiment. Quand un simple médicament nous paraît indispensable, pour moi, c’est ça, une crise d’angoisse », a écrit Camille.

Âgée de 14 ans, la jeune fille était scolarisée au collège Sidney-Bechet d’Antibes et devait fêter ses 15 ans à la fin du mois.

Un appel aux dons a été lancé par sa famille pour lui permettre de reposer à La Réunion, son île d’origine.

Source : F D