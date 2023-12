Une indemnité spéciale accordée aux militaires invalides à la retraite

La lutte acharnée des militaires invalides pour le relèvement de leurs indemnités et la facilitation des procédures pour leur prise en charge médicale a fini par payer. En effet, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) annonce que sur instruction du Chef de l’État, une indemnité forfaitaire spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite. D’après la même source, cette mesure sociale exceptionnelle vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées. A ce propos, les montants alloués varient selon le taux d’invalidité, entre 5 millions et 2 millions de francs CFA. Le paiement a débuté et se poursuit pour les 2 238 anciens militaires invalides concernés par cette mesure.