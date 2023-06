Université de Bambey : Les étudiants ne veulent pas des cours en ligne

Les cours vont reprendre dans les universités publiques sénégalaises. Mais cette fois-ci les enseignements se feront en ligne, conformément aux directives du ministère de l’Enseignement supérieur. Une décision qui n’est pas du goût des étudiants.

En effet, si le collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) rejette « catégoriquement cette décision » qu’il qualifie d' »irrespectueuse », du côté des étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey, ils sont plus catégoriques. Ils ont décidé que tout va se passer comme avant c’est-à-dire en présentiel. C’est ce qui ressort de la réunion du Conseil académique dudit établissement tenue mardi dernier, rapport le journal l’As.

« Les emplois du temps seront élaborés et publiés par les UFR (Unités de Formation et de Recherche) et ISFAR (Institut Supérieur de formation Agricole et Rurale) », souligne le journal.