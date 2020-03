Urgent…Coronavirus : La grosse bêtise de Baba Hamdy

C’est la plus grosse déception de cette année ! L’artiste Baba Hamdy que l’on pensait être intelligent avec ces « mille mélodies » vient de montrer qu’il est le plus bête des artistes sénégalais…

Dans une vidéo (en fin d’article), l’artiste Baba Hamdy s’en prend aux joueurs de foot (les lions du Sénégal) et milliardaires du pays comme le chanteur Sénégalo-Américain, Akon, parce que selon lui, ces derniers n’ont pas mis la main à la poche pour aider le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) mis en place par le président Macky Sall pour gérer le fond de lutte contre le coronavirus.

Ce qu’il soutient

Baba Hamdy : « Le Président Macky Sall a mis en place un fonds spécial appelé force Covid 19. Je rappelle que cette caisse doit contenir 1.000 milliards mais, malheureusement, l’Etat a du mal à rassembler cette somme parce que les sociétés privées et les milliardaires sénégalais n’ont pas mis la main à la poche ou bien leurs participations ne suffisent pas, le Président a raison d’être remonté contre ses entreprises là et les hommes fortunés. Où sont les fils du pays, tels que les joueurs sénégalais qui sont des milliardaires et le chanteur Akon ? S’ils le voulaient, ils pouvaient régler ce gap financier. »

Mal renseigné

Tout d’abord, l’artiste est très mal renseigné. Sadio Mané a été le second après le Khalife Général des Mourides qui a donné 200 millions, à donner 30 millions à l’état. Suivant les pas de Sadio Mané, Diao Baldé Kéita a remis 11 millions. Ensuite tous les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal réunis, en plus de Sadio Mané et Diao Baldé qui avaient déjà donné, ont rassemblé 91 millions de FCFA. Toute la presse du Samedi a magnifié ce grand geste des Lions du Sénégal.

Et malgré tout cette générosité, un artiste « bête » et « mal inspiré » trouve le moyen de s’afficher dans une vidéo pour vouloir se faire voir en ce moment où nous avons besoin de mobiliser que de soulever des incongruités. Et en plus, cet artiste jaloux ose évoquer les joueurs et leurs jets privés…Mais quelle mauvaise langue !

Baba Hamdy doit savoir que le monde des artistes n’a pas donné la moitié de la contribution des joueurs. Et il doit resorber son déficit de connaissances en s’informant sur ce que Akon a fait pour l’Afrique et le Sénégal en particulier.

Les réalisations de Akon

Akon, Alioune Badara Thiam de son vrai nom, est né aux États-Unis de parents sénégalais et a passé une partie de son enfance au Sénégal avant de retourner à l’âge de sept ans aux États-Unis. Mais le rappeur a choisi d’investir dans l’écotourisme au Sénégal sur 800 hectares de terrain offerts par le gouvernement. Et ce n’est pas tout. Avec son organisation « Akon Lighting Africa », Akon a réalisé 203.000 projets solaires à petite échelle en Afrique en seulement trois ans. Il est aussi en train de construire une unité de fabrication de lampadaires solaires dans la zone industrielle du Mali.

La question finale

Au fait combien Baba Hamdy, sa famille et sa maison de disque ont-il mis dans la caisse du « Force covid-19 » ?