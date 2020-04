Urgent-La France prolonge le confinement jusqu’au…11 mai

Dans une allocution télévisée, le président de la République Française, Emmanuel Macron, a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai : « Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauveront de vies. C’est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Jusqu’au lundi 11 mai. C’est durant cette période le seul moyen d’agir efficacement. C’est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons civique responsable de respecter les règles et que la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. C’est durant cette période le seul moyen d’agir efficacement. C’est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons civique responsable de respecter les règles et que la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement en vous disant l’effort que je vous demande durant les quatre semaines à venir. Les règles prévues par le gouvernement devront continuer, respecter. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent ni renforcer ni alléger, mais pleinement appliquer. Je demande à tous nos élus dont je sais l’importance dans la période ».

L’ESSENTIEL DE L’ALLOCUTION DE MACRON