URGENT- Remaniement ministériel imminent: 14 Ministres et 9 DG sur le départ…

Le Président de la République son Excellence Macky Sall va encore secouer le cocotier. «Koor» Marème va couper des têtes. Il procédera à un grand remaniement de l’équipe gouvernementale dans les prochaines heures et/ ou jours. Selon nos, Quatorze(14) Ministres vont quitter la table du Conseil des Ministres et seront remplacés. L’on parle de l’arrivée de nouveaux barons socialistes comme Aliou Ndoye, Maire de la Commune de Dakar-Plateau et de Banda Diop, édile de la Commune de Patte d’Oie. L’un d’eux va hériter le portefeuille de la Pêche et de l’Economie Maritime, jusque-là occupé, par Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Cette dernière est citée comme la probable remplaçante du défunt Secrétaire Général du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng à la Présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCCT). L’on susurre également le retour de Diène Farba Sarr et l’arrivée de Mamour Cissé du PSD/ Jant-Bi dans le gouvernement. Pour ce qui concerne les Directions Générales de certaines sociétés d’Etat, l’on nous fait part du départ de neuf(9) DG. Waited and see.