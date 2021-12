Vainqueur du « Flow Up »…Gun Mor fait la fierté de Mbao

La banlieue est gorgée de talents et cela des jeunes ne cessent de le prouver. Momar Ndiaye alias Gun Mor est la dernière pépite à se faire démarquer. Le natif de Guédiawaye a fait briller la commune de Mbao sur l’un des plus haut podium du rap Sénégalais. Le samedi passé, il a été vainqueur du prestigieux « Flow Up », une compétition qui regroupe les plus jeunes prestiges du rap.

Né le 11 Novembre 1997 à Guédiawaye, Sénégal, il fit très tôt la découverte de la musique. Passionné prématuré, il commença à se familiariser avec le Rap en formant le groupe Mémoire Mbed en 2015 avec ses amis. En 2016, il poursuit sa carrière en solo vu que ses amis menaient une vie « hors rap ». Il s’illustra dans bien des compétitions de Rap et en a remporté une. En 2017 il sort son premier single « Homicide » qui cartonna dans son fief, lui ouvrant en plus maintes brèches dans le milieu du Hip-hop Galsen.

Vainqueur du célèbre et prestigieux concours Flow Up, il devient incontestablement une révélation de taille au talent unanimement reconnu en 2021. Avec ce premier projet « coups de feu », il a prouvé son génie. Et beaucoup de grands nom du rap, comme Niit Doff, DIP Doundou Guiss, Fla The Ripper, ont béni ce nouveau projet.

Désormais on peut dire fièrement, ‘’Keur Mbaye Fall amna rap’’.

Aliou Ngom