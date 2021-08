Vélingara : Des jeunes formés pour lutter contre les mutilations génitales

Vingt-cinq (25) jeunes sont actuellement en formation à Vélingara, dans le sud du Sénégal. Un atelier qui entre dans le cadre de la lutte contre la pratique des Mutilations génitales féminines (Mgf), toujours d’actualité dans la région de Kolda (sud ) avec un taux de prévalence de 68%.

La lutte se déroulera en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, qui a formé les jeunes aux techniques de conception de messages de communication pour porter la sensibilisation et le plaidoyer.

Malgré l’existence d’une loi qui condamne la pratique de l’excision au Sénégal, des communautés continuent à appliquer cette tradition sur leurs filles. C’est le cas des ethnies peule et mandingue de la région de Kolda où le phénomène a un taux de prévalence de l’ordre 68 %, selon Moussa Diallo, Inspecteur régional de la jeunesse de Kolda.

Un chiffre donné samedi dernier à Vélingara, au cours d’un atelier de formation de deux jours à l’intention de 25 jeunes du département sur la conception de messages de communication sur les Mutilations génitales féminines (Mgf) et les mariages d’enfants. « Nous constatons que la région de Kolda a l’un des taux les plus élevés en matière de prévalence de Mgf et des mariages d’enfants, cela malgré la législation et les nombreuses campagnes de sensibilisation. Les jeunes qui sont formés serviront de relais communautaires pour porter le plaidoyer et la sensibilisation auprès de leurs pairs pour l’abandon de ces fléaux. Ils pourront animer des émissions de radio dans ce sens, faire des visites à domicile ainsi que des causeries », a déclaré M. Diallo.

Selon le journal Le Quotidien, ce projet du Réseau des jeunes qui luttent contre les Mgf se déroule sur 18 mois dans la région de Kolda en collaboration avec le ministère de la jeunesse. Des formations du genre sont aussi organisées à Kolda et à Médina Yoro Foula.