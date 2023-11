Verdict du 17 : Et si le 17 novembre était l’épilogue du feuilleton politico-judiciaire, Macky-Sonko

La République du Sénégal face à l’Histoire : Et si le 17 novembre était l’épilogue du feuilleton politico-judiciaire, Macky-Sonko….

Le feuilleton politico-judiciaire, Macky-Sonko, continue de défaire la chronique nationale. Il a tenu en haleine tout un peuple depuis 2021 et réclamé pas mal de pertes humaines avec son lot de violences qui vont crescendo un peu partout dans le pays. En ce vendredi 17 novembre 2023, les décisions qui sortiront de la Cour Suprême sénégalaise et de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) séviront soit à rafistoler les morceaux épars de la République du Sénégal, soit à plonger le pays dans une spirale de violence de tout ordre et tout genre. Autrement dit, à l’instar de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui enterra la hache de guerre entre la France et l’Allemagne, les décisions que la Cour Suprême et la Cedeao vont prendre, dans quelques heures, iront bel et bien dans le sens de retrouver la stabilité du/dans le pays ou simplement attiser les braises de séries de confrontations dont personne ne saurait prédire les conséquences et sur la cohésion sociale du Sénégal, et sur son économie, et sur son éducation et que sais-encore… !

Loin d’être alarmiste, cette contribution, qui se veut être un cri de cœur le plus court et succinct possible, est la toute dernière occasion pour reprendre notre plume pour tirer encore la sonnette d’alarme sur ce qui pourrait faire basculer notre République et le faire tomber du haut de sa vitrine de démocratie, vers les labyrinthes de sa dévolution monarchique.

Ce bout de phrase « il n’y’ a pas de paix sans justice », qui semble faire presque l’unanimité dans presque toutes les sociétés humaines, sera plus que jamais testée dans les annales judiciaires du Sénégal. Rappelons simplement qu’il ne s’agit guère de re-juger la décision finale d’un juge, mais il est plutôt question pour la Cour Suprême sénégalaise de confirmer ou d’infirmer la légalité d’un jugement. Sous ce rapport, l’enjeu du 17 novembre n’est pas de penser que la Cour Suprême sénégalaise va rejuger l’élimination de Sonko des listes électorales mais, loin s’en faut, il s’agit bien évidemment pour la Cour Suprême sénégalaise de peser le pour le contre des conséquences d’une décision judiciaire rendue par un juge.

Malgré les supputations de l’heure et du voyeurisme ambiant, force est de constater que le vrai enjeu est loin d’être le fait de rétablir un candidat dans ses droits électoraux ou de clinquer sur les vieux oripeaux d’idéologies politiques, mais de bien comprendre que toute décision qui naviguerait au contre-courant du jugement déjà prononcé par le juge, Sabassy Faye, dans l’ordonnancement et de l’application de la loi va forcément faire froncer des sourcils et interprétée comme un complot longtemps ourdi pour faire écarter un candidat qui s’affiche déjà vainqueur dès le premier tour aux élections présidentielles de février 2024. Le jeu des gains à court terme n’en vaut jamais la chandelle des risques décohésion sociale sur le long terme…. !

Par la modestie de notre plume trempée dans l’amour de notre patrie, nous tenons simplement à rappeler que la justice est l’un des piliers de la cohésion sociale dans la mesure où elle fait office de médiateur dans les conflits opposant des individus entre eux (droit privé), et aussi des individus avec l’État (droit public) dans un pays. Autrement dit, une justice respectable doit être médiateur et non bourreau. Or la cohésion sociale s’effondre lorsque la justice semble prendre le parti du droit de la force plutôt que la force du droit. Or, tout individu ou groupes sociaux sans cesse incriminés par cette justice aux ordres ne reconnaîtront pas la légitimité de ses arrêts.

Nous vous laissons deviner les conséquences désastreuses si cela devrait arriver au Sénégal ….

A word to the wise

Dr. Moustapha Fall