Victoire au premier tour…cette stratégie imparable pour Benno

C’est fait ! Le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats devant concourir pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il s’agit de vingt (20) leaders politiques qui vont se disputer le fauteuil du président Macky Sall. Sans surprise, le Premier ministre, Amadou Ba, figure sur cette liste. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar veut passer cette étape au premier tour. Mais pour y arriver, il lui faut impérativement mettre sur pied une très bonne stratégie de combat. Les adversaires qu’il a en face de lui, sont très organisés avec une excellente stratégie.

Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Contrairement à ce que bon nombre de personnes pensaient, les sept (7) sages ne sont pas tombés dans le piège des hommes politiques. En publiant la liste des candidats retenus pour la présidentielle, il lance ainsi les hostilités. Désormais, les prétendants au trône doivent convaincre les millions d’électeurs. Et le combat le plus attendu sera celui qui va opposer le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’opposition radicale. Amadou Ba aura la lourde tâche de passer au premier tour.

Le champion de la mouvance présidentielle ne doit pas prendre le risque d’aller au second tour. Passer au premier tour est bel et bien possible. Pour ce faire, il doit maintenir solide le bloc de Benno Bokk Yakaar. Cette coalition est craint par ses adversaires. Elle est solide de plusieurs partis politiques et mouvements. Les grands noms de la politique sénégalaise sont dans cette coalition. Depuis 2012, ils ont permis au Président Macky Sall de gagner à toutes les élections. Cette coalition a réduit l’opposition à sa plus simple expression.

Avec certains départs, Benno a plus que jamais besoin de cette cohésion. Amadou Ba doit pousser ses camarades à éviter de se lancer dans les querelles internes. Toute leur énergie doit être concentrée dans une forte campagne de mobilisation. Contrairement à certains égarés de la mouvance présidentielle, BBY semble avoir misé sur leur candidat. Les nombreux congrès d’investiture le prouvent à suffisance. Le dernier à se ranger derrière le Premier ministre, c’est Abdoulaye Baldé et son parti. Ils ont organisé. L’Union des Centristes du Sénégal (UCS) a investi le PM ce samedi.

Mais le plus important dans cette course présidentielle sera la bataille de la communication. Amadou Ba fait face à des adversaires qui savent communiquer. Un candidat comme Bassirou Diomaye Faye peut compter sur la communication digitale du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les «pastéfiens» se sont montrés maître des réseaux sociaux. Benno doit aller dans ce sens pour «vendre» son candidat aux sénégalais. Une communication offensive bien centrée sur les réseaux sociaux.

En plus des réseaux sociaux, Benno doit aller vers les sénégalais. Cette coalition mise trop sur ses membres. Mais ces derniers ne suffisent pas. Il faudra aller vers les électeurs, toute génération confondue, pour les pousser à voter pour Amadou Ba. Cela, le premier ministre l’a bien compris. Il multiplie les sorties. Malheureusement, ces partisans peinent à faire pareil. Ils sont moins actifs au moment où les camarades de Ousmane Sonko sont dans les rues à dérouler leur opération «Faat Fepp». Pendant ce temps, les beiges marrons sont dans une certaine confiance dangereuse.

Passer au premier tour est bel et bien possible. Le candidat qui aura la possibilité de mettre sur pied cette stratégie va passer au-dessus de tout le monde. Avec tous les moyens dont il dispose, Amadou Ba a les moyens de le réussir. Pour celà il a besoin de toute la force de Benno Bokk Yakaar. Malheureusement, ces camarades dorment encore au moment où l’opposition radicale, incarnée par l’ex Pastef, gagne la bataille des réseaux sociaux et celle de la rue.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru