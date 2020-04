Vidéo-Déclaration importante de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

Déclaration de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ce samedi, le saint Homme recommande plus de solidarité aux talibés

Comme à son habitude, le Khalife Général des Mourides a parlé aux talibés en cette période de crise due à la pandémie du Coronavirus. Par le canal de son porte-parole Serigne Basse Abdou Khadre, la solidarité qui a toujours été la marque de fabrique des Mourides est fortement recommandée surtout pour les plus riches envers les plus pauvres. Le modus operandi est de passer par les dahiras comme cela se faisait. Le patriarche de Darou Miname a aussi recommandé aux émigrés d’être plus solidaires et de croire à la volonté divine qui a chaque occasion descend des calamités ou des catastrophes naturelles à l’endroit des êtres humains.

Non sans remercier le Président Macky Sall pour tous les efforts consentis dans cette lutte, Serigne Basse Abdou Khadre de rappeler que les morts seront considérés comme des martyrs et reposeront au Paradis mais que les malades guéris doivent remercier le Tout Puissant pour les avoir mis à rude épreuve.

Pour terminer, Serigne Basse Abdou Khadre au nom du Khalife Général des Mourides a rappelé aux talibés les mesures prises par les autorités sanitaires pour se préserver du Coronavirus.



Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn