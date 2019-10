Voici l’Africaine la plus recherchée de France

Qui est Jessica Edosomwan, la fugitive la plus recherchée de France ?

La femme la plus recherchée en France est l’un des 18 visages des « Most wanted criminelles » d’Europol. Cette dernière n’est autre que Jessica Edosomwan, une Nigériane mise en cause dans une affaire de traite d’êtres humains et proxénétisme aggravé. Née en 1993, Jessica Edosomwan est la seule personne manquante dans cette tentaculaire affaire jugée à Lyon à partir du 6 novembre. Vingt-six personnes ont été arrêtées et mises en examen dans le démantèlement d’un réseau de prostitution contrôlé par un pasteur nigérian vivant à Montpellier, qui exploitait une soixantaine de femmes en France.

Elles ont depuis été prises en charge par des associations. Jessica Edosomwan était une « mama » de ce réseau, a expliqué Jacques Croly Labourdette, patron de la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF). La « mama », « s’occupait des filles » mais avait aussi pour mission de prospecter au Nigéria, dans la région de Benin City, pour trouver de nouvelles recrues. Celles-ci étaient acheminées en France clandestinement, via la Libye.