Comment le ministère de la Femme massacre ses…véhicules (Regardez)

Le décor qui se présente face aux passants est celui du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance plus précisément de la Direction des Droits de la Protection de l’Enfance et des Groupes Vulnérables sise au quartier Liberté 6 Extension. Ces véhicules sont stationnés depuis plusieurs mois devant la direction sans être utilisés.

Alors qu’à l’intérieur du pays beaucoup de services de ce ministère souffrent de manque drastique de moyens de transport. Le gouvernement qui préconise la rationalisation des dépenses publiques doit faire un audit des véhicules stationnés devant les services et les parkings des ministères afin de les réaffecter dans d’autres services pour plus d’efficacité dans le travail et les interventions.