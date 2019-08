Voyager en Australie en toute tranquillité

Toutes les démarches à faire et des lieux de cultes à ne pas perdre!

L’Australie, surement une destination de rêve pour beaucoup d’entre nous. Tout peut nous attire, ses paysages, ses plages et surtout son mode de vie. À plus de 20h de vol de la vieille Europe, Australie, l’île-continent, grande comme 14 fois la France, dégage depuis quelques décennies un fort pouvoir d’attraction.

Les Australiens sont d’un naturel ouvert et souriant. L’une de leurs expressions favorites est « enjoy ! ». La nature, la mer, le sport, la bière (ce sont les premiers consommateurs au monde), les barbecues, toutes les occasions sont bonnes pour profiter de la vie.

Comment voyager en Australie?

Avant d’entreprendre votre voyage et de réserver les vols, hotels ou autres réservations. Le mieux est de faire une demande de visa pour l’Australie. Pour cela nous allons vous expliquer toutes les étapes à réaliser pour vous guider, et accomplir votre voyage de rêve!

Pour cela, il vous faut obtenir le-Visitor, qui est valide dans 35 pays. Le eVisitor est relié électroniquement au numéro de passeport que vous avez utilisé pour la demande. Vous devez utiliser le même passeport pour voyager. Si le passeport que vous avez utilisé pour la demande du visa eVisitor change avant le départ suite à la perte ou lors du renouvellement, il est nécessaire de demander un nouveau visa.

Afin de faire une demande de visa, vous devez suivre certaines exigences du gouvernement de l’Australie:

Avoir l’intention d’aller en Australie en tant que touriste ou de manière professionnelle

Avoir un passeport eVisitor

Ne pas avoir de Tuberculose

Ne pas avoir de condamnations pénales de plus de 12 mois.

Grâce au eVisitor vous pouvez entrer en Australie à plusieurs reprises, sous une période de 12 mois et de rester maximum 3 mois à chaque fois.

Pour obtenir le visa, il vous suffit de remplir un formulaire en ligne, en indiquant vos données personnelles, les données du passeport et répondre aux questions du service d’immigration. Vous recevez votre visa via email en PDF.

L’autorisation est très simple à obtenir, vous pouvez la recevoir en 24 heures , ou jusqu’à, dans certains cas, 7 jours.

Où voyager en Australie?

Une fois le eVisitor en votre possession, vous pouvez maintenant commencer à regarder les vols d’avion, les hôtels et les plus belles plages et terres que vous offre le pays. Mais cette fois-ci, nous allons vous donner d’autre idées afin de mieux profiter de votre voyage. D’un côté nous avons le fameux Rocher Uluru, qui va bientôt fermer son accès au public en octobre. Et d’un autre, un musée qui ouvre ses portes, très bientôt.

Rocher Uluru

Le rocher le plus célèbre d’Australie, sera interdit à partir d’Octobre. Ce qui cause problème pour la culture aborigène qui considère ce lieu sacré. Beaucoup de touristes escalade ce rocher, nombreux d’entre eux considèrent que c’est absolument à faire.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, le nombre de visiteurs à augmenter, des familles qui viennent en camping, d’autres en 4×4. Tout cela causant des problèmes aux autorités.

Cette année près de 400.000 visiteurs sont venus rendre visite au Parc National d’Uluru-Kata, soit 20% de plus que l’année dernière. C’est pour cela que grâce à la rapidité de votre visa, vous pouvez encore profiter l’occasion de voir pour une dernière fois ce lieu qui attire autant de touristes.

Musée d’art contemporain sous-marin

Ce musée ouvrira ses portes en décembre 2019. Créé par un sculpteur britannique, Jason deCaires Taylor, le musée présentera des œuvres d’art partiellement ou complètement submergées pour sensibiliser la population à l’importance de préserver les coraux. Ses sculptures sont destinées à permettre la régénération de la vie marine et du corail.

L’Australie a une grande variété de paysages et de nombreuses possibilités d’activités balnéaires et terrestres. Mais ce n’est pas tout, laissez vous emporter par les infrastructures touristiques parfaites et des moyens de transport très moderne. Comme par exemple, l’opéra de Sydney avec ses salles de spectacles et de théâtres, aussi luxueuses les unes que les autres. Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer des acteurs internationaux, des musiciens célèbres, ainsi que des groupes d’artistes de la scène australienne.

L’Australie est bien connue pour ses kangourous. Profitez-en pour découvrir la réserve écologique de Kangaroo Island où vous pourrez croiser des kangourous en liberté, donner à manger à des wallabies et koalas. De plus, sachez que le climat est tellement varié que vous pouvez voyager quand vous le souhaitez.

Il y a un grand nombre d’incontournables sur l’île, votre voyage Australie ne saurait s’arrêter à la visite de ces lieux hautement touristiques. Vous pourrez découvrir un grand nombre d’endroits plus cachés, entre plages et parcs nationaux, qui vous offriront toute la satisfaction d’un voyage de rêve. Vous aurez accès à un large éventail d’activités que vous pourrez pratiquer seul ou à plusieurs.