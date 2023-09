Wave réclame ses 2 milliards à la Poste

Wave réclame plus de 2 milliards de francs Cfa à la Poste. Selon Libération, la société de mobile money a assigné la société Poste finances Sa, devant le tribunal de Commerce, en paiement de la somme de 2.019.028.267 Fcfa, montant des avoirs de cette dernière au 12 avril 2022, sans préjudice des sommes qu’elle a dû recevoir depuis cette date, outre les intérêts et les frais et celle de 50.000.000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Poste finances a sollicité, à titre reconventionnel, une expertise pour faire l’analyse de la situation comptable entre les parties dans le cadre de l’exécution de la convention de partenariat signée entre elles le 25 aout 2020.