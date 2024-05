Wilane sur les assises de la Justice : « Diomaye et Sonko nous font perdre du temps »

Les assises de la Justice, initialement prévues ce mardi 28 mai, au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), fait débat. Si du coté du pouvoir, l’on considère que cette convocation « traduit une volonté du gouvernement de faire pleinement jouer au pouvoir judiciaire son rôle dans le concert des actions de la République », du coté de l’opposition on parle » d’une perte de temps ».

Pour le porte-parole du Parti socialiste ( Ps), Abdoulaye Wilane, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, respectivement Président de la République et Premier ministre, « n’ont ni le sens des urgences ni l’ordre des priorités ». A l’en croire, tout est dans le rapport 2018 dont « les conclusions étaient entrain d’être mises en oeuvre ». Wilane est d’avis que ces assises sont « une arme de distraction massive pour detourner le peuple des vraies questions et des vraies urgences ».