Yewwi ne veut pas de folklore à l’installation de ses maires

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ne veut pas de folklore lors de l’installation de ses maires et présidents de conseils départementaux. D’ailleurs, lit-on dans le quotidien L’AS, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Cie ont organisé, avant-hier, un atelier virtuel à l’attention de l’ensemble des maires et présidents de conseils départementaux issus de leurs rangs.

La rencontre a porté sur le canevas des procédures d’installation et de passation de service qui doivent se tenir dans les prochains jours sous la supervision des représentants de l’État. À cet effet, la consigne donnée aux élus est d’honorer ces moments hautement républicains sans folklore et dans la plus grande solennité.

Toutefois, «loin de la pollution médiatique de ces derniers jours et sur la base d’un travail rigoureux de ses experts», la coalition Yewwi Askan Wi donne rendez-vous aux Sénégalais «pour une lecture documentée et chiffrée des données de la débâcle historique des tenants du pouvoir au sortir des consultations locales du 23 janvier 2022».