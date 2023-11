Zahra Iyane Thiam : « Cela m’étonnerait qu’on puisse avoir un président comme Macky Sall »

Ces derniers temps, le président Macky Sall lors de ses sorties utilise un ton peu habituel. Certains parlent même de « colère ». Interpellée sur cette question, Zahra Iyane Thiam, Directrice générale de l’Asepex et responsable de l’APR explique.

« Ce qui me gêne, c’est que vous parlez déjà de colère. Pour les sénégalais qui le suivent de loin et qui ont déjà à l’esprit le « niangal » certainement ils peuvent parler de colère. Mais pour nous qui sommes constamment avec lui, moi je mesure toute cette expression qu’il a eu à donner. Je mesure ça par rapport à l’envie qu’il a de toujours donner plus à son pays. (…) Mais la chose la plus importante à retenir dans les propos c’est est-ce que ce sont des propos qui sont avérés ou pas ? Si ce sont des propos qui sont avérés, je pense qu’il faut s’en féliciter et à nous en tant que militants de se réarmer, qu’on resserre les rangs et qu’on y aille.

Moi je suis d’avis que le président de la République a parfaitement raison en disant que nous ne vulgarisons pas assez les réalisations parce que la politique, c’est avant tout la perception. Et aujourd’hui, la perception des sénégalais n’égale pas les bilans qui ont été produits par les différents gouvernements du président Macky Sall, que ce soit en termes de couverture d’électrification rurale, en termes d’accès à l’eau potable, en termes d’infrastructures, l’échelle de grandeur de développement est multipliée quasiment par 10 ou par 15.

Donc, toujours avoir ce débat malsain de gouvernance immatérielle je pense que le président a raison de dire que nous n’avons pas assez vulgarisé des réalisations. Maintenant, il faut y aller à fond parce que le mandat ne se termine pas en 2024. Le Sénégal a plusieurs défis devant lui et ces défis-là sont encore accentués avec l’exploitation du pétrole et du gaz. Donc, l’horizon 2024 est un horizon extrêmement important pour le peuple sénégalais. Je pense qu’il faut nous dire les vérités. Et ce sont ces vérités que le président Macky Sall a eu à dire. Quand on est une autorité publique, il faut accepter d’être critiquée, de prendre le bon côté des choses et de s’améliorer.

Je pense que nous devons nous améliorer pour le bénéfice des populations sénégalaises, mais surtout pour rendre hommage au président Macky Sall parce qu’il a fait pour ce pays-là et ça m’étonnerait qu’on puisse avoir sur une décennie, un président comme le président Macky Sall », a-t-elle déclaré sur Emedia.