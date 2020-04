Zappé des consultations présidentielles : El Hadji Malick Gueye (Lat Mingué) élève la voix…

Pour regrouper les sénégalais au tour de l’essentiel et, dans un contexte de guerre contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, le Président de la République Macky Sall a initié des audiences avec toutes les forces vives du pays. Se sentant exclu dans ces pourparlers, l’ancien député libéral El Hadji Malick Gueye sort du bois et exprime son indignation : «Le Président de la République Macky Sall vient de recevoir différentes sensibilités (politiques, syndicats, mouvements citoyens, société civile, patronat, etc.) au Palais de la République. Je salue sa démarche qui consiste à apaiser le climat social, voire politique et, surtout, dans une période sombre où une maladie monstrueuse installe la peur partout dans le monde, le Covid-19.Voilà un homme qui a envie de pousser le Sénégal vers les firmaments de l’émergence mais ce que je n’arrive pas à comprendre c’est l’exclusion de certains leaders. Moi qui vous parle, ne suis mêlé ni impliqué dans ces conversations alors que j’ai mon mot à dire », a dit avec rage, l’ancien conseiller du Président Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient. Le Leader du mouvement «Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de renchérir : «Actuellement, je me débrouille avec les moyens du bord pour appuyer les efforts de guerre du Président Macky. Notre mouvement est fort « Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal compte des militants et sympathisants éparpillées partout dans le Sénégal. Nous ne ménagerons aucun effort pour aller à leur rencontre, les appuyer afin les inciter à respecter les mesures prises par nos autorités étatiques et sanitaires. »