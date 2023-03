Zappé…Mary Teuw se démarque de la plateforme « Jam a Gën 3ème mandat »

Un nouveau front de lutte est en gestation. Dans un communiqué, le mouvement citoyen Y’en a marre a annoncé la mise en place d’une plateforme de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques. Laquelle va réunir 64 organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes. Réunies mercredi dernier à Dakar, les organisations signataires pour la mise en place de cette plateforme veulent lutter contre la confiscation des libertés individuelles et collectives, la gabegie et les arrestations tous azimuts.

Le constat est fait que le mouvement pour la Transformation nationale (Mtn) de l’ancien Pr Mary Teuw Niane ne figure pas parmi les signataires. Est-ce à dire que vous ne vous identifiez pas non plus dans cette démarche ? “On ne nous l’a pas soumis, a-t-il réagi dans le Jury du dimanche. Peut-être qu’ils ne connaissent pas suffisamment notre parti. En tout cas, (pour l’initiative ‘’Jam a Gën 3ème mandat’’, nous avons reçu Mamadou Mbodj, un des initiateurs. Nous avions, avant même de le recevoir, signé la pétition. Les autres initiatives lorsqu’elles ne sont pas soumises, évidemment nous nous en tenons à notre démarche.”

De toute façon, a-t-il tenu à souligner sur Emedia : “Nous ne sommes pas dans la démarche d’être dans un cadre. Nous sommes dans une démarche où nous avons une philosophie. C’est comment rallier le maximum de Sénégalaises et de Sénégalais à celle-ci.” D’autant plus qu’a-t-il enchaîné : “la configuration politique nationale aujourd’hui, c’est l’opposition et le pouvoir réunis ne font que 47% de l’électorat sénégalais. Nous ambitionnons d’occuper l’espace qui reste”.