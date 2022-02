Ziguinchor : Agressions contre les enseignants…le G7 boude les classes pour trois jours

Ces derniers temps, les agressions contre les enseignants dans les villages de la région de Ziguinchor sont devenues monnaie courante. Les dernières en date connues sont l’agression, le mois dernier du directeur de l’école de Kafountine 1, L’IEF de Bignona 2 par un ancien élève de l’établissement et la barbarie qu’a subi le directeur de l’école élémentaire de Niabina, IEF de Ziguinchor, le 30 Janvier 2022 par un jeune du village et s’est retrouvé à l’hôpital régional de Ziguinchor pour double fracture.

« Compte tenu de l’état de santé de la victime et la récurrence des cas d’agression contre le personnel enseignant, dans la région de Ziguinchor (Oussouye en 2021, Bignona et Ziguinchor en Janvier 2022). le G7 régional a décrété trois jours de grève à compter de ce Mardi 1er Février avec des sit-in prévus devant les inspections de l’éducation et de la formation et l’inspection d’académie le Jeudi 03 Janvier » a-t-on dans un communiqué publié par le G7 de Ziguinchor après une rencontre de crise

L.Badiane pour Xibaaru