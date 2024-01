Ziguinchor : Amadou Ba veut la reprise des rotations du bateau Aline Sitoé Diatta

Le Premier ministre Amadou Ba a déclaré avoir demandé au gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, de réunir le plus rapidement possible la commission de sécurité afin qu’elle puisse proposer au gouvernement un plan de redémarrage des rotations du navire Aline Sitoé Diatta, à l’arrêt depuis juin 2023.

« Le bateau a été arrêté pour des raisons de sécurité. Nous avons instruit le gouverneur de la région de Ziguinchor de réunir le plus rapidement possible la commission de sécurité. Je veux que dés la semaine prochaine qu’il réunisse la commission de sécurité pour qu’elle propose au gouvernement un plan de redémarrage des rotations du bateau », a-t-il dit en marge de l’inauguration du poste de santé de Fanda, dans la commune de Niaguis.

La navire qui assure la liaison entre Dakar et Ziguinchor est à l’arrêt depuis juin 2023 pour des raisons de »sécurité » suite aux actes de violences consécutives à la condamnation de Ousmane Sonko dans l’affaire de »viol » qui l’opposait à la jeune Adji Sarr.

« Bientôt nous allons donner la date de reprise du bateau en toute sécurité. Le bateau est une préoccupation des populations de Ziguinchor. Même si nous avons des bus de transport ou des avions, le plus important, c’est d’utiliser tous les moyens de transport possible », a ajouté le Premier ministre.

Selon lui, »Ziguinchor, est la seule région dotée de deux aéroports dont un de rang international en plus d’un port maritime ».

Il a relevé que « le tourisme, la transformation agroalimentaire et la valorisation des cultures et des traditions locales ouvriront grandement les portes de l’emploi et des revenus conséquents aux jeunes et les femmes » de cette région.

« Notre prospérité partagée est tout aussi une condition pour la paix définitive dans cette partie qui préoccupe tout le peuple sénégalais, dans la diversité, c’est-à-dire plurielle mais indivisible », a-t-il ajouté.

Source : APS