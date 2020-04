Ziguinchor –COVID 19 : l’artiste Sister fait un don de masques aux talibés

La guerre contre la pandémie de covid-19 est une affaire de toute la communauté. C’est ce qu’a compris l’artiste musicienne Sister Tamayo qui depuis le début de la pandémie s’active pleinement dans la sensibilisation.

En effet, pour apporter sa partition, celle qu’on appelle communément « la reine du sud » a produit un clip intitulé «STOP CORONAVIRUS». Un beau tube aux mélodies et sonorités casamançaises dans lequel la diva insiste la population au respect stricte des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Avec des paroles en Diolas, manding, wolof et français, les langues les plus parlées en Casamance, le message de la chanteuse est bien passé et sa cible bien atteinte.

Les mesures barrières tel que le port des masques restent jusque-là loin d’être respectées par bon nombre de personnes du fait que certaines n’ont pas de quoi s’en offrir. Une situation qui ne laisse pas indifférente « la reine du sud ». Elle a procédé, ce Vendredi à une remise de masques à une cinquantaine de talibés du « Daara » de Lyndiane, le quartier où a été identifié le premier cas positif de coronavirus que la région a enregistré.

Un geste salué par le maître coranique El hadji Thierno Arona Seydi qui a formulé des prières à l’endroit de la « reine du sud ». Dans ses propos le maître coranique a partagé les difficultés que ses talibés et lui traversent en cette période de conjoncture. En ce qui concerne l’aide alimentaire dont il entend parler à la télé, le marabout déclare de n’avoir rien vu jusqu’ à ce jour. Il exhorte les autorités et plus particulièrement le maire de la commune, le Docteur Abdoulaye Baldé à penser aux talibés qui, sans mendier, n’ont rien à manger.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG