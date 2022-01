Ziguinchor : Diagne Fada accusé de vouloir tuer la Sonacos

La campagne de commercialisation de l’arachide connaît des flottements depuis le début de ce mois de janvier courant dans la région de Ziguinchor. Et pour cause, les opérateurs stockeurs de la région refusent de baisser le prix du kg de 20f comme le veut la Sonacos. Face à cette situation, ils ont décidé de suspendre la campagne depuis le 12 janvier courant. Conséquence : on ne voit plus de camions débarquer des graines au niveau de l’usine.

Réunis ce jeudi à leur siège, ces OPS ont animé un point de presse pour parler de cette situation. Et dans un langage assez musclé, ils accusent Modou Diagne Fada, le directeur de la Sonacos de vouloir tuer l’usine de Ziguinchor. ‘’Ce que nous revendiquons aujourd’hui, c’est la baisse du prix que la Sonacos veut nous imposer. En début de campagne, la Sonacos prenait le kg de l’arachide à 296,5f et après ils ont enlevé 20f pour dire que désormais ils vont prendre le kg à 276,5f.

Et nous, on ne peut pas accepter ça compte tenu des frais de transport très élevés que nous payons à cause de la distance qui nous sépare du bassin arachidier de la Casamance qui se trouve dans la région de Kolda. Nous payons 25f par kg pour évacuer les graines de la zone de Kolda à Ziguinchor. Car ils ont fermé le dépôt de réception de Kolda depuis hier, donc tous les opérateurs privés stockeurs de la Casamance sont obligés d’amener leurs graines à Ziguinchor afin de pouvoir vendre’’, fulmine Assane Mbaye, le responsable des OPS de Ziguinchor qui pointe un doigt accusateur sur le directeur de la Sonacos Modou Diagne Fada qui, selon lui, veut tout simplement tuer l’usine de la Sonacos de Ziguinchor. Lire la suite en cliquant ICI