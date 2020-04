La mort a encore frappé fort. Le caméraman du site d’information générale Horizon7.sn, Daouda Sambou a perdu son père. Le marabout Omar Sambou, du village de Mahmouda Diola est décédé ce Jeudi 30 Avril de suite d’une longue.

L’amicale des Professionnels de l’information et de la Communication (APIC-ZIG), au nom de toute la presse locale et nationale, présente ses condoléances les plus attristées au confrère Daouda Sambou et à la famille éplorée.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG