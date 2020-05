Ziguinchor : Le Maire lance les opérations de désinfection des établissements scolaires

Lors du comité régional consacré à la reprise des cours pour les classes d’examen le 2 Juin prochain, bon nombre de conditions ont été posées par les acteurs. A Ziguinchor les autorités administratives, académiques et locales se sont tous engagés à œuvrer chacun en ce qui le concerne pour une « reprise parfaite ».

C’est dans ce sens que le maire de la commune de Ziguinchor a procédé ce matin au lancement des opérations de désinfection des établissements scolaires de la ville. Le Docteur Abdoulaye Baldé a informé qu’au total 940 classes des écoles primaires, collèges et lycées de la commune sont concernées par cette opération de désinfection. En outre une cinquantaine de masques destinés aux élèves et enseignants seront mis à la disposition des autorités académiques.

L’édile de Ziguinchor compte également élargir ces actions dans les autres communes de la région de Ziguinchor. De belles initiatives saluées par le préfet et l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Venus assister au lancement des opérations de désinfection, les autorités ont tous magnifié les actions que l’honorable député, le maire Abdoulaye Baldé est en train de mener dans le domaine de l’éducation. Des actions qui permettront d’assurer une reprise des enseignements et apprentissages en toute sérénité et en parfaite sécurité au grand bonheur des élèves et enseignants.

DEMBO JUNIOR XIBAARU ZIG