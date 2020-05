Ziguinchor : les fidèles célèbrent la Korité en deux temps

A l’instar des autres localités du Sénégal, Ziguinchor a célébré la fête de Korité dans la division.

Si la plus grande partie de la communauté musulmane célèbre la fête de Korité ce Dimanche, d’autres fidèles ont quant à eux prié hier Samedi conformément à la décision du commission d’observation du croissant lunaire de la CMS.

Les quartiers Lyndiane et Kadianlang ont été les points de convergence des fidèles musulmans venus des différents coins de la ville pour la prière des deux Rakas.

Une prière célébrée dans le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Le port des masques, le respect de la distanciation sociale et l’usage de gels hydro alcooliques ont été de rigueur pour parer à une éventuelle propagation du virus.

A la fin de la prière, les imams ont dans leurs sermons exhortés les fidèles à plus d’adoration à Allah et plus de responsabilité individuelles et collectives face à la situation pandémique de covid 19. Dans la fouler ils ont tous déploré la célébration de la fête de Korité dans la division qui pour eux est de la responsabilité de certains chefs religieux.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG