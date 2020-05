Ziguinchor…un CRD pour la reprise des cours

A Ziguinchor, pour la réouverture des classes, les mesures nécessaires seront prises pour une « réussite parfaite »

Le gouverneur de Ziguinchor a présidé un comité régional de développement (CRD) consacré à la reprise des cours le 2 Juin pour les élèves en classe de d’examen. Une rencontre qui a vu la participation de tous les acteurs de l’école. Il s’agissait pour les autorités administratives, académiques et les partenaires de l’école de s’accorder sur les possibilités de la reprise des cours mais surtout de réfléchir sur les dispositions à prendre pour parer à toute éventuelle situation qui pourrait engendrer la propagation du coronavirus.

Au cours des travaux, l’inspecteur d’académie est revenu sur les dispositions que ses services ont préconisé à savoir la répartition des élèves en raison de 20 par classe afin de respecter la distanciation, la dotation de toutes les écoles de thermo flash, de lave-mains qui seront mis devant chaque classe et de gels hydro alcooliques aussi bien pour les élèves que pour les enseignants qui seront également dotés chacun d’un kit de 5 masques lavables.

Cheikh Faye a également informé que la reprise des cours concerne que les élèves en classe d’examen, les pensionnaires des centres de formation professionnelle et tous les enseignants du primaire, du moyen et du secondaire. Interpellé sur la saison des pluies qui s’annonce l’inspecteur d’académie rassure que « l’hivernage ne peut pas constituer une contrainte majeure pour le déroulement des cours. Des écoles préscolaires et élémentaires dont la plupart sont construites en dur seront occupées en cas de besoin »

Les services déconcentrés de l’état relevant des ministères concernés par la reprise des cours et les collectivités territoriales (mairies et conseils départementaux) ont pris l’engagement de mettre à la disposition des écoles le matériel dont elles auront besoin pour le bon déroulement des cours mais surtout pour que les élevés et les enseignants retrouvent les classes en toute sérénité et en toute sécurité.

A la fin de la rencontre, le gouverneur a informé l’acceptation de la reprise des cours par tous les acteurs. Il a rassuré que les ministères de l’éducation, de la santé, de l’intérieur sont à pied d’œuvre pour qu’avant le jour j toutes les conditions exigées par les acteurs à savoir le transport des enseignants et élèves et la désinfection les écoles soient satisfaits. Guédji Diouf a également rassuré que les enseignants et les élevés revenant des localités touchées par la pandémie seront tous dépistés et confinés si nécessaire le temps que les résultats soient connus. Une décision saluée par les autorités sanitaire de la région qui ont déjà mis sur pied un dispositif d’accompagnement et de veille.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG