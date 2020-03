08 Mars à KOLDA : La mutuelle des femmes du fouladou a fait foule

Venues de partout, elles ont un trait commun: leur appartenance à une même mutuelle d’épargne et de crédit. Ces nombreuses femmes du fouladou ont fêté ensemble le 08 mars dans l’ambiance et l’apothéose sous la houlette de Mame Coumba Cissé figure de proue de cette structure économique qui lutte efficacement contre la pauvreté au fouladou. A ce jour, la mutuelle des femmes du fouladou a financé 84 groupements féminins. Dans ces groupements, les membres s’activent dans plusieurs domaines dont le petit commerce. Ainsi ces femmes venues fêter le 08 mars ont chanté les louanges de cette mutuelle considérée comme étant la première arme de l’autonomisation des femmes à une vie sociale meilleure. « C’est grâce à cette mutuelle que les femmes retrouvent leur dignité et participent activement aux besoins des familles » ont-elles dit. Suffisant pour que les membres de cette structure économique demandent une augmentation substantielle des financements. Et c’est le maire de kolda qui s’active ainsi dans sa politique d’accompagner les femmes du fouladou à sortir de la précarité. Abdoulaye Bibi Baldé par ailleurs DG du groupe la Poste, a invité les femmes au respect des conditions d’adhésion et s’engager résolument au remboursement pour permettre à la mutuelle de ratisser plus large. A cette occasion du 08 mars, Mame Coumba Cissé et ses camarades ont eu droit à une séance de sensibilisation aux mécanismes de prévention contre le coronavirus.

ELHADJI MAEL COLY