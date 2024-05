L’OFNAC a publié le rapport sur la corruption dans le secteur foncier

Le rapport final de l’Office national de lutte contre la Corruption et la Fraude (OFNAC) du Sénégal, rendu public sur instruction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dresse un bilan préoccupant de la corruption dans le secteur foncier entre 2014 et 2017. Ce document de 26 pages révèle les résultats d’une étude approfondie sur les litiges fonciers, principalement dans les régions de Dakar et Thiès.

Selon le rapport, l’OFNAC a traité 883 plaintes et dénonciations au cours de cette période, parmi lesquelles 111 étaient liées au secteur foncier. Ce volume de plaintes souligne l’ampleur de la menace que représente la corruption sur la sécurité physique et juridique dans le pays, impactant négativement la paix sociale et le développement économique.

Le Centre de Recherche Économique et Sociale (CRES) a mené une collecte de données dans les tribunaux de Dakar et Thiès, examinant 38 dossiers concernant des conflits fonciers. La majorité des dossiers provenaient des départements de Dakar, Rufisque, Pikine, Thiès, Mbour et Tivaouane. Parmi ceux-ci, le département de Rufisque a enregistré le plus grand nombre de litiges.

L’analyse des données révèle que la majorité des plaintes (34 sur 38) ont été déposées au parquet, tandis que quelques autres ont été adressées directement à la gendarmerie ou à la police. Les parties impliquées dans les conflits étaient principalement des particuliers de diverses professions, avec une présence notable de cadres moyens, d’ouvriers qualifiés, et de commerçants.

Les délits les plus fréquents associés à ces plaintes étaient l’escroquerie et l’occupation illégale de terrains, suivi de délits tels que le faux et usage de faux et la contrefaçon de sceau de l’État. Notamment, le département de Rufisque, un pôle urbain en plein développement, a été le théâtre de la plupart des délits enregistrés.

Le rapport, repris par Senego, conclut que les conflits fonciers sont une source significative d’insécurité, et que les réponses judiciaires doivent être améliorées pour traiter efficacement ces problèmes. La mise en place d’une application Android pour la saisie des informations a été une des mesures pour améliorer le traitement des données.