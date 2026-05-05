Affaire des 200 millions F CFA : Neuf (9) policiers saisissent la Cour suprême

Le feuilleton judiciaire impliquant neuf policiers et leur indicateur, poursuivis pour le vol de 200 millions de francs CFA au préjudice de deux commerçants maliens, vient de connaître un nouveau développement. Dans son édition de ce mardi 5 mai, Les Échos, repris par Seneweb, renseigne que la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’essentiel des peines prononcées en première instance, le 28 mai 2025, par le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye.

Le 21 avril dernier, précise le journal, la Cour d’appel a condamné les dix prévenus à deux ans d’emprisonnement ferme. Pour fonder son verdict, la juridiction n’a retenu que le délit de vol en réunion, écartant les chefs d’accusation d’association de malfaiteurs et d’abus d’autorité.

Sur le plan civil, les condamnés devront verser solidairement 200 millions de dommages et intérêts aux commerçants Vonama Ombatidé et Aly Djiguiba. Par ailleurs, ces derniers, initialement soupçonnés de blanchiment de capitaux, ont été définitivement relaxés de cette infraction.

L’affaire remonte à la nuit du 20 au 21 juillet 2024, rembobine la même source. Les deux commerçants transportaient une somme de 650 millions, documentée selon leur version par une vidéo enregistrée à Dubaï. Ils avaient été interceptés au rond-point Sedima sur indication de Doudou Cissé, un indicateur bien connu des services.

Conduits ensuite dans une zone isolée à Zac Mbao, leur véhicule avait été fouillé par les agents. Au poste de police, seuls 450 millions avaient été officiellement recensés, révélant un manquant de 200 millions. L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC), notamment appuyée par des images de vidéosurveillance montrant des policiers en train de décharger des sacs d’argent, avait permis de confondre les mis en cause.

Contestant cette décision, les avocats des policiers ont formé un pourvoi en cassation. L’affaire est désormais pendante devant la Cour suprême, qui devra statuer en dernier ressort.