Le Forum du Justiciable dénonce la convocation de Pape Ngagne Ndiaye

Le Forum du justiciable a exprimé son inquiétude face aux convocations répétées visant des journalistes, dénonçant une pratique jugée attentatoire à la liberté de la presse et au droit à l’information.

Dans une déclaration, ce lundi 4 mai, l’organisation dirigée par Babacar Ba rappelle que la liberté de la presse constitue un pilier fondamental de toute démocratie. Selon elle, toute forme de pression exercée sur un journaliste porte atteinte non seulement à sa personne, mais également au droit des citoyens à une information libre et indépendante.

« Trop, c’est trop. L’acharnement contre le journaliste Pape Ngagne doit cesser. Le Forum du justiciable rappelle que la liberté de la presse n’est pas un luxe, c’est un pilier essentiel de toute démocratie. Lorsqu’un journaliste est pris pour cible de manière répétée, c’est non seulement sa personne qui est attaquée, mais aussi le droit de chaque citoyen à être informé librement et sans intimidation », dit-elle.

Avant de poursuivre : « Pape Ngagne, par son travail, incarne ce courage de dire, d’analyser et de questionner. Le harceler, c’est chercher à museler une voix qui dérange, mais c’est surtout porter atteinte à l’ensemble de la profession. Il est temps de rappeler que le rôle du journaliste n’est pas de plaire, mais de rendre compte, d’éclairer et parfois de déranger. Ceux qui s’acharnent contre lui oublient que la critique et le débat sont les moteurs du progrès. La presse n’est pas un ennemi : elle est un miroir, parfois inconfortable, mais nécessaire ».

Dans son analyse, Babacar Ba et Cie estiment que ces pratiques interviennent dans un contexte marqué par la Journée mondiale de la presse et par le recul du Sénégal dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026 établi par Reporters sans frontières (RSF).

Face à cette situation, ils appellent les autorités à mettre fin à toute forme de pression sur les journalistes et à garantir le respect des principes démocratiques. « Soutenir Pape Ngagne, c’est défendre la liberté d’expression, c’est protéger le droit du peuple à une information indépendante. Trop, c’est trop : il faut mettre fin à cette spirale de harcèlement et réaffirmer que la démocratie ne peut survivre sans des journalistes libres et respectés », ont-ils laissé entendre dans leurs propos repris par nos confrères de Seneweb.