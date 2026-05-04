Aldiouma Sow (Pastef) : «Notre parti traverse une crise institutionnelle évidente…»

Après la grande interview du Président Bassirou Diomaye Faye, les réactions sont nombreuses. Des responsables proches de Sonko n’ont pas manqué de tirer sur le chef de l’Etat. Une situation qui, selon Aldiouma Sow, montre à suffisance que leur formation politique est en crise.

«La nature des réactions qui ont suivi la sortie du Chef de l’État, ainsi que le profil militant de leurs auteurs, confirment que notre Parti traverse une crise institutionnelle évidente», a indiqué le Secrétaire national chargé de la Stratégie et de la Prospective de Pastef. Il est aussi ministre-conseiller du Président Diomaye Faye. Pour lui, cette crise est antérieure à leur accession au pouvoir. Mais, elle s’est amplifiée une fois qu’ils sont à la tête du pays.

Source : Seneweb