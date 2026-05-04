Migrants disparus au Sahel : HSF s’interroge sur de possibles enrôlements forcés par des groupes djihadistes

La crise sécuritaire au Mali et dans l’ensemble du Sahel soulève une inquiétude croissante : que deviennent les migrants portés disparus sur les routes irrégulières reliant le Mali, le Niger et les zones sous contrôle des groupes armés ? L’ONG Horizon Sans Frontières (HSF) redoute que certains d’entre eux soient capturés et enrôlés de force par des organisations djihadistes.

Dans un communiqué signé par son président, Boubacar Seye, HSF rapporte les témoignages de familles africaines sans nouvelles de leurs proches. « Nous recevons régulièrement des appels de parents qui ont perdu la trace de leurs fils ou de leurs frères, disparus mystérieusement entre le désert et les zones de transit du Sahel », souligne l’organisation. Les récits évoquent des interceptions par des groupes armés, des enlèvements, des demandes de rançons, suivis parfois d’un silence définitif.

Pour Horizon Sans Frontières, il est nécessaire de s’interroger sur l’identité des combattants djihadistes actifs au Mali. « Sont-ils tous des militants idéologiquement engagés, ou certains sont-ils des migrants brisés et contraints de rejoindre ces groupes ? », interroge Boubacar Seye. L’ONG dénonce des routes migratoires transformées en zones de non-droit, où se croisent passeurs, trafiquants et milices armées, brouillant la frontière entre migration et conflit.

Les témoignages recueillis par HSF décrivent des schémas inquiétants : enlèvements suivis d’extorsions, familles obligées de payer pour espérer revoir leurs proches, et dans les cas les plus dramatiques, disparition totale des victimes. « Que deviennent ceux que personne ne peut racheter ? », s’interroge l’organisation.

Face à cette situation, Horizon Sans Frontières appelle les États africains, les organisations régionales et les partenaires internationaux à diligenter une enquête indépendante et coordonnée. L’objectif : établir la vérité sur le sort des migrants disparus, identifier les profils des combattants et comprendre les mécanismes d’enrôlement, qu’ils soient volontaires ou forcés.

« Derrière cette hypothèse se joue bien plus qu’un enjeu sécuritaire. C’est une question de droits humains, de protection des migrants et de responsabilité collective », insiste Boubacar Seye. Pour lui, ignorer ce lien possible entre migration irrégulière et enrôlement armé reviendrait à négliger une dimension essentielle de la crise sahélienne.