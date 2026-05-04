Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué à la Sûreté urbaine

Papa Ngagne Ndiaye de la Tfm devra encore aller répondre aux enquêteurs de la police. Il a été convoqué par la sûreté urbaine de Dakar, suite à l’émission « Faram facce » dont il est le présentateur. Il avait invité Me Elhadj Diouf lors du numéro de mercredi dernier.

«C’est le lieutenant Faye qui m’a appelé tout à l’heure. Il m’a juste dit que ça concerne l’émission « Faram facce » de mercredi dernier, avec Me Elhadj Diouf. Présentement je ne sais pas ce qu’ils me reprochent, mais il m’a dit clairement qu’il s’agit de cette émission-là», a-t-il indiqué sur la Rfm.

La convocation serait-elle liée à des commentaires qu’il aurait faits durant son émission qui est très suivie par les sénégalais ? «Je ne peux pas croire que ce sont les commentaires que j’ai faits sur l’affaire Pape Malick Ndour ou sur le premier ministre qui m’ont valu cette convocation», a-t-il déclaré dans ses propos repris par Seneweb.

Il promet, cependant, de déférer à la convocation demain mardi à 10 heures. «Je suis serein, j’ai beaucoup de respect pour la justice», dit-il.