Reprise de West African Energy : Les précisions du ministre de l’Energie

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a apporté des précisions sur le processus de reprise de West African Energy par Senelec. Cette démarche s’inscrit dans la politique nationale visant à renforcer la souveraineté énergétique du Sénégal et à élargir l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire.

Revenant sur les objectifs de cette opération, le ministre a mis en avant la volonté de l’État de réduire de façon significative les coûts de production de l’électricité. L’ambition est de ramener le prix du kilowattheure à environ 60 francs CFA, afin de soulager aussi bien les ménages que les acteurs économiques.

Le projet West African Energy est adossé à la centrale du Cap des Biches, une infrastructure majeure affichant une capacité d’environ 366 mégawatts. Cette production représente près de 25 % de la demande nationale, ce qui confère à la centrale un rôle central dans le dispositif énergétique du pays.

Basée sur une technologie de centrale à gaz en cycle combiné, l’installation offre de meilleures performances, des coûts d’exploitation plus compétitifs et un impact environnemental plus faible comparé aux centrales alimentées au fuel.

Le montant global de l’investissement est estimé à 283 milliards de francs CFA. Initialement porté par des investisseurs privés sénégalais, le projet est aujourd’hui réalisé à hauteur de 97,5 %, traduisant un niveau d’avancement très avancé.

Le ministre a également rappelé une étape importante : la première synchronisation de la centrale avec le réseau électrique national, effectuée le 11 avril 2025, marquant le début de sa mise en service progressive.

À travers cette reprise et son intégration dans la stratégie énergétique nationale, les autorités entendent consolider les capacités de production de Senelec, sécuriser l’approvisionnement en électricité et accompagner la transition vers un mix énergétique davantage orienté vers le gaz et les énergies renouvelables.

Au-delà des enjeux énergétiques, cette infrastructure est perçue comme un levier essentiel pour améliorer la compétitivité économique du Sénégal et garantir un accès plus large à une électricité fiable et abordable pour les populations et les entreprises.

Avec RTS