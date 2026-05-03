Alioune Tine appelle à l’apaisement entre Diomaye Faye et Macky Sall

La récente prise de position du président Bassirou Diomaye Faye sur les conditions entourant une éventuelle candidature de son prédécesseur Macky Sall à un poste au sein des Nations Unies continue de susciter de vives réactions.

Parmi les voix qui se sont exprimées, celle de Alioune Tine, fondateur du Afrikajom Center, retient particulièrement l’attention. Selon lui, si les explications du chef de l’État peuvent être entendues, elles traduisent surtout une dégradation notable des relations entre les deux dirigeants.

L’analyste évoque « un état de détérioration des rapports entre les deux chefs d’État », qu’il relie à plusieurs facteurs, notamment les tensions internes liées aux accusations portées par le nouveau régime. Il cite en particulier le « passif humanitaire » et la « dette cachée », des sujets sensibles qui, bien que peu abordés publiquement, pèseraient sur les échanges entre les deux camps.

Concernant la démarche de Macky Sall, Alioune Tine estime qu’elle pose problème sur la forme. Le fait d’avoir sollicité des appuis à l’international avant d’en informer les autorités nationales constitue, selon lui, une entorse aux usages diplomatiques. Une attitude qui, dit-il, « choque et irrite à juste raison le président Diomaye ».

Toutefois, au-delà de cette controverse, le défenseur des droits humains insiste sur l’essentiel : la préservation de l’image et du rôle diplomatique du Sénégal. Il appelle ainsi à un apaisement rapide, soulignant la nécessité pour les deux leaders de collaborer dans l’intérêt supérieur du pays et du continent.

Dans cette dynamique, Alioune Tine élargit son appel à l’ensemble de la classe politique, en particulier aux figures majeures qui influencent l’avenir du Sénégal. Il exhorte notamment Ousmane Sonko, aux côtés de Diomaye Faye et Macky Sall, à dépasser les clivages personnels et à privilégier l’intérêt général.

Dans un contexte international marqué par de fortes tensions, il rappelle l’urgence pour le Sénégal et l’Afrique de miser sur « la paix, l’unité et la réconciliation », considérées comme des leviers essentiels pour faire face aux défis contemporains.