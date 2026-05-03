Il entraîne une femme dans un local poubelle…la suite est glaçante

Les faits se sont déroulés mercredi soir dans le XIIème arrondissement à Paris.

Vers 21H30, une femme se trouvait rue Beccaria lorsqu’elle a croisé son ex-compagnon.

Ce dernier l’a entraînée dans le local poubelle d’un immeuble et lui a asséné plusieurs coups de poing notamment au visage, avant de la laisser pour morte.

La victime a perdu connaissance. Elle sera retrouvée avec une plaie ouverte au crâne et des ecchymoses sur les membres inférieurs.

La femme a été transportée en urgence à l’hôpital Saint-Antoine.

Quant à son agresseur, il a été interpellé peu après 3 heures du matin alors qu’il se rendait lui-même à l’hôpital.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.

Source : F D