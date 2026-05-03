Diomaye sur la candidature de Macky à l’ONU : « Je n’ai jamais été informé »

Le président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies. Une initiative dont il assure n’avoir jamais été officiellement avisé.

« La candidature de Macky Sall, je l’ai apprise par mes homologues. Lui-même ne m’en a jamais parlé », a déclaré le chef de l’État, précisant qu’un ministre d’Afrique centrale dépêché à Dakar lui avait transmis l’information. « C’est à Macky Sall de me parler de sa candidature », a-t-il insisté.

À deux jours du sommet de l’Union africaine, Diomaye Faye dit avoir ressenti une tentative de pression visant à obtenir l’aval du Sénégal : « On voulait nous pousser à endosser cette candidature. Je ne procède pas de cette manière. »

Le président a également révélé que le Burundi avait porté la candidature de Macky Sall sans que Dakar n’en soit informé : « Le Sénégal n’acceptera jamais ce genre de traitement », a-t-il martelé.

Concernant la position officielle du pays, Bassirou Diomaye Faye a tenu à clarifier : « À l’Union africaine, aucune candidature n’a été débattue. Il existe un comité chargé de ce dossier. On ne peut pas nous imposer une procédure expéditive et illégale en 24 heures. Le Sénégal, comme d’autres États, n’a pas accepté cette démarche. »

Toutefois, le président a assuré qu’il ne s’opposerait pas aux initiatives visant à soutenir son prédécesseur : « Je n’entraverai pas les actions menées en faveur de sa candidature. »