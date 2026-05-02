Diamaguène : Trois individus écroués pour viols sur un élève coranique de 12 ans

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’arrestation de trois individus accusés d’actes contre nature, de pédophilie et de viols répétés sur un élève coranique âgé de 12 ans.

L’affaire a éclaté après une plainte déposée par la grand-mère de la victime. Alertée par le comportement suspect du jeune garçon — sorties nocturnes fréquentes et difficultés à s’asseoir — sa tante l’a interrogé, ce qui a permis de révéler les sévices subis.

Le principal suspect, un charretier domicilié à Diamaguène, profitait de la confiance de l’enfant pour l’attirer dans une maison abandonnée où il abusait de lui régulièrement. Informé de la plainte, il a tenté de se soustraire à la justice avant d’être interpellé le 29 avril 2026, alors qu’il se trouvait au domicile de la victime avec ses parents pour solliciter un pardon familial.

Lors de son interrogatoire, le charretier est passé aux aveux complets et a dénoncé deux complices. L’un a reconnu les faits, tandis que le second, âgé de 19 ans, a nié malgré les accusations concordantes de la victime et des co-auteurs.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur des abus et de réunir toutes les preuves nécessaires.