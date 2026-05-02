Le président Diomaye rassure…« Pas de rupture avec le FMI »

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, qui a accordé un entretien à des médias ce samedi, a fait le point sur leurs discussions avec le Fonds monétaire international (Fmi).

«Il n’y a pas de rupture avec le Fmi. Les discussions continuent. Nous voulons un programme avec le Fmi et c’est pourquoi nous discutions pour avoir ce programme. Maintenant, ce qui reste, c’est dans quelles conditions ce programme devra être confectionné», a indiqué le chef de l’Etat.

Il a, cependant, souligné que malgré l’absence de ce nouveau programme avec le Fmi, la «trajectoire de croissance du pays grandit», le déficit budgétaire du pays «se réduit» et plus de ressources sont investies dans l’agriculture. De plus, les prix de certaines denrées ont été baissés, celui du carburant aussi.

«Tout cela montre que le pays est bien tenu, qu’il est dans des mains sûres, que ceux qui tiennent le pays sont compétents. Car il faut une ingénierie politique et technique pour aboutir à ces résultats-là», dit-il.

Cependant, le chef de l’Etat a espoir que les choses pourraient bientôt rentrer dans l’ordre avec l’institution de Bretton Woods. «Les discussions continuent. Et ce que nous voulons, c’est qu’à terme, qu’on puisse avoir un programme et j’ai espoir que dans les prochains mois, on pourrait avoir un programme avec le Fmi. Évidemment cela pourrait nous faciliter beaucoup de choses», indique-t-il.