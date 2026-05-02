Saly : une affaire de mœurs aux multiples rebondissements devant la justice

Le Commissariat urbain de Saly a déféré au parquet, le 30 avril 2026, trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, collecte et diffusion illicite de données à caractère pornographique, incitation à la débauche, actes contre nature et proxénétisme.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 25 avril par une jeune femme, accusant son oncle de viol et de chantage à la diffusion de vidéos intimes. Selon ses déclarations, l’homme, qui l’avait hébergée dans le but de l’aider à trouver un emploi, l’aurait contrainte à entretenir des relations sexuelles filmées, sous la menace de transmettre les images à son père.

Au fil de l’enquête, la version initiale des faits a toutefois évolué. L’oncle a reconnu l’existence de rapports filmés, tout en rejetant les accusations de viol, évoquant des relations consenties dans un cadre libertin. La perquisition de son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir du matériel varié, notamment des accessoires intimes, ainsi que des équipements informatiques et audiovisuels.

L’exploitation des supports numériques saisis, comprenant notamment un téléphone, un ordinateur et des disques durs, a mis en évidence des enregistrements impliquant plusieurs personnes, dont la plaignante et une troisième femme, dans des scènes à caractère intime.

Les investigations ont également révélé l’existence d’autres contenus impliquant le principal suspect avec différentes partenaires, ainsi que des connexions avec des plateformes spécialisées en ligne.

Interpellée dans le cadre de l’enquête, la troisième personne, qui se présente comme commerçante et travailleuse du sexe, a reconnu sa participation aux faits. Elle a indiqué avoir été mise en relation avec le duo via le réseau social TikTok, par l’intermédiaire d’une tierce personne suspectée de proxénétisme, chargée d’organiser des rencontres en contrepartie d’une commission.

Par ailleurs, certains éléments issus des échanges numériques, notamment des messages et des images, ont été versés au dossier et sont susceptibles d’influer sur l’appréciation des faits par la justice.

À l’issue de la procédure, les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet. L’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir les responsabilités de chacun dans cette affaire complexe.