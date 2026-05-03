Souveraineté et transparence…Le style Diomaye s’impose entre audace et prudence

Face aux inquiétudes persistantes des acteurs économiques et de la classe politique, le président Bassirou Diomaye Faye a rompu le silence lors d’un grand entretien médiatique. Cette offensive communicationnelle, marquée par un mélange de fermeté institutionnelle et de pédagogie, visait à rassurer sur la solidité du « navire Sénégal ». Le chef de l’État a d’emblée reconnu la complexité de la conjoncture actuelle, tout en affirmant avec conviction que le pays amorce un redressement structurel sous une direction « compétente ».

Au cœur de cette sortie, le secteur du BTP, moteur de l’économie nationale, a reçu un signal fort. Conscient du ralentissement de l’activité, le président a annoncé le grand retour de l’investissement public pour l’année en cours. Cette relance s’accompagne toutefois d’une exigence de moralisation sans précédent : la fin de l’ère des surfacturations et des chantiers inachevés. Pour le président, le redressement passe par un assainissement rigoureux des pratiques contractuelles et une gestion vertueuse du littoral.

Sur le front macroéconomique, Bassirou Diomaye Faye a tenu à clarifier les relations avec le Fonds monétaire international (FMI). S’il a confirmé l’absence actuelle de nouveau programme, il a réfuté toute idée de rupture, privilégiant une négociation souveraine des conditions de coopération. En attendant, il se félicite d’une trajectoire de croissance ascendante et d’une réduction drastique du déficit budgétaire, passé de 12 % à 6 % en une seule année grâce à une ingénierie financière qu’il juge performante.

La question sensible des fonds politiques a également été abordée avec une franchise désarmante. Défendant une « opacité nécessaire », le chef de l’État a expliqué que ces ressources sont des leviers indispensables à la réactivité de l’État, notamment pour le renseignement et la solidarité sociale. Tout en acceptant le principe d’un contrôle souple, il a mis en garde contre une transparence totale qui pourrait, selon lui, nuire à l’efficacité de l’action républicaine dans des dossiers de sécurité nationale.

Dans sa volonté de rationaliser l’État, le président a justifié la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Cette décision de rupture n’est pas qu’institutionnelle ; elle est budgétaire. Les économies réalisées sont, selon ses dires, directement réinjectées dans les secteurs prioritaires comme l’éducation, permettant notamment la résorption des abris provisoires et le respect des engagements financiers envers les enseignants.

Le volet électoral a occupé une place centrale, le président présentant ses projets de réforme comme une « révolution » de la transparence. En publiant les avant-projets de loi du code électoral, il affirme vouloir associer les citoyens à la refonte du système. Introduction du bulletin unique, renforcement de la Commission nationale indépendante et accès permanent au fichier électoral sont autant de gages donnés pour prévenir les crises préélectorales qui ont trop souvent ensanglanté le pays.

Interpellé sur l’éligibilité de son Premier ministre Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye a clos le débat avec autorité. Pour lui, la question ne relève plus du droit mais de la polémique politicienne, rappelant que son allié a recouvré ses droits et participe activement à la vie démocratique. S’il a pris ses distances avec l’urgence de certaines propositions de loi portées par la majorité PASTEF, il a réitéré sa confiance totale dans la légalité du mandat de son chef de gouvernement.

La souveraineté économique s’est aussi manifestée par l’annonce de renégociations réussies de plusieurs contrats, notamment dans les infrastructures scolaires et autoroutières. Le président a assuré que ces discussions, menées sans contrainte pour les investisseurs, ont permis au Sénégal de récupérer des parts et des ressources supplémentaires. Il a ainsi voulu démontrer qu’il est possible de défendre les intérêts nationaux tout en garantissant un climat de sécurité pour les capitaux étrangers.

Sur la scène diplomatique, le président a affiché une posture de fermeté concernant la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l’ONU. Regrettant de ne pas avoir été informé officiellement par son prédécesseur et dénonçant des tentatives de pression de la part de pays tiers, il a rappelé que le Sénégal n’accepterait aucune procédure expéditive ou illégale. S’il ne fera pas obstacle à cette ambition, il a tenu à marquer son territoire : l’onction du Sénégal ne s’obtient pas par la force.

La rédaction de Xibaaru