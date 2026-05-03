Maroc : Le roi nomme son fils coordinateur à l’état-major général de l’armée

Tout juste vingtenaire, le jeune prince héritier marche dans les pas de son père. Le roi du Maroc, Mohammed VI (nouvelle fenêtre) , a nommé samedi 2 mai son fils, Moulay El Hassan, au poste de coordinateur des bureaux et services de l’état-major général de l’armée, selon un communiqué officiel.

Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le souverain « a bien voulu nommer » le prince de 22 ans « coordinateur des bureaux et services de l’état-major général » , a indiqué le cabinet royal. Le roi, âgé de 62 ans, avait lui-même occupé à partir de 1985 cette fonction clé, qui se trouve au cœur de l’organigramme des hauts gradés des FAR. Il y avait été lui-même nommé par son père, Hassan II, précise le communiqué (nouvelle fenêtre) relayé par l’agence de presse officielle marocaine MAP.

« Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, (…) sur un ensemble de nobles valeurs » , poursuit ce texte. Parmi elles, « notamment celles de compétence et de discipline, de droiture et d’engagement, de patriotisme sincère, et de sens élevé de responsabilité » , égrène-t-il.

Le souverain règne sur le Maroc depuis juillet 1999, date à laquelle il avait succédé à son père. Son fils Moulay El Hassan, né de son union avec la princesse Lalla Salma, est quant à lui préparé depuis sa naissance à monter sur le trône. Encore étudiant à l’université polytechnique de Rabat, il accompagne aujourd’hui son père dans la plupart des activités officielles.