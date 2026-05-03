Maroc : Le roi nomme son fils coordinateur à l’état-major général de l’armée

Tout juste vingtenaire, le jeune prince héritier marche dans les pas de son père. Le roi du Maroc, Mohammed VI(nouvelle fenêtre), a nommé samedi 2 mai son fils, Moulay El Hassan, au poste de coordinateur des bureaux et services de l’état-major général de l’armée, selon un communiqué officiel.
Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le souverain
« a bien voulu nommer » le prince de 22 ans
« coordinateur des bureaux et services de l’état-major général », a indiqué le cabinet royal. Le roi, âgé de 62 ans, avait lui-même occupé à partir de 1985 cette fonction clé, qui se trouve au cœur de l’organigramme des hauts gradés des FAR. Il y avait été lui-même nommé par son père, Hassan II, précise le communiqué(nouvelle fenêtre) relayé par l’agence de presse officielle marocaine MAP.
« Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, (…) sur un ensemble de nobles valeurs », poursuit ce texte. Parmi elles,
« notamment celles de compétence et de discipline, de droiture et d’engagement, de patriotisme sincère, et de sens élevé de responsabilité », égrène-t-il.
Le souverain règne sur le Maroc depuis juillet 1999, date à laquelle il avait succédé à son père. Son fils Moulay El Hassan, né de son union avec la princesse Lalla Salma, est quant à lui préparé depuis sa naissance à monter sur le trône. Encore étudiant à l’université polytechnique de Rabat, il accompagne aujourd’hui son père dans la plupart des activités officielles.