Diomaye face à la presse : La réaction de Thierno Bocoum

Le président du mouvement AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, a livré une réaction sévère à l’intervention du chef de l’État, qu’il juge « inachevée » et marquée par des ambiguïtés préoccupantes.

Selon lui, le président s’est montré évasif sur les sujets essentiels, se réfugiant derrière un « nous y travaillons » devenu trop commode pour masquer l’absence d’engagement ferme. Bocoum souligne un déséquilibre frappant : le chef de l’État aurait davantage insisté sur son apport à son parti que sur sa contribution au pays.

Le leader politique dénonce également la position présidentielle sur les fonds politiques, qu’il considère comme un « reniement de plus », révélateur d’une parole mouvante, ajustée aux circonstances plutôt que guidée par une ligne claire.

Concernant les réformes institutionnelles, Thierno Bocoum estime que le président maîtrise davantage les mécanismes que l’autorité politique nécessaire pour les porter. Il met en garde contre une majorité parlementaire capable de remodeler le projet présidentiel « au gré de ses intérêts », fragilisant ainsi l’initiative et l’autorité du chef de l’État.

Il questionne la légitimité politique du président à conduire des réformes majeures, alors que sa propre majorité semble le défier ou le contourner. Bocoum pointe aussi une incohérence dans la gestion des candidatures, affirmant que le régime n’a pas été neutre face à celle de Macky Sall, contrairement aux déclarations officielles.

Enfin, il critique la confiance affichée envers le Premier ministre, qu’il juge excessive, allant jusqu’à tolérer des contradictions publiques qui fragilisent l’autorité présidentielle.

Pour Thierno Bocoum, l’enjeu n’est pas de nourrir des ambitions partisanes mais de terminer le mandat avec « clarté, cohérence et sens des responsabilités ». Le Sénégal, conclut-il, « ne peut plus se satisfaire de ces ambiguïtés » et mérite « une parole assumée et une direction claire au sommet de l’État ».