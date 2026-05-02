Réforme du code électoral : Diomaye Faye plaide pour la transparence

Face aux interrogations suscitées par la publication des avant-projets de réforme du code électoral, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à clarifier sa démarche. Dans un contexte politique sensible, il revendique une initiative volontaire et transparente, fidèle aux engagements pris devant les Sénégalais.

« Nous aurions pu ne pas publier ces avant-projets de loi, et les Sénégalais ne nous en auraient pas tenu rigueur », a-t-il affirmé, expliquant que cette publication traduit une volonté politique d’associer les citoyens à un processus de réforme touchant au cœur de la démocratie. « On se focalise trop sur le pouvoir qui est une exclusivité divine », a-t-il ajouté.

Le président rappelle que cette dynamique s’inscrit dans le prolongement de son programme électoral, qui prévoyait un dialogue national sur le système politique et des assises de la justice. Pour lui, l’inclusivité est au centre du processus, matérialisée par la mise en place de comités techniques composés de magistrats. Leurs travaux ont été consolidés et relus afin de garantir leur conformité avec les conclusions du dialogue.

Certaines orientations relèvent toutefois directement de sa responsabilité. « Il y a des choses qui engagent le Président de la République en premier chef », a-t-il reconnu, rejetant toute idée de manœuvre dilatoire. Son objectif : obtenir « les meilleurs textes possibles ». D’où le choix de rendre publics les projets et d’inviter les Sénégalais à se les approprier.

Sur le fond, plusieurs avancées sont mises en avant : l’introduction du bulletin unique, l’amélioration de l’accès au fichier électoral grâce à des mécanismes de révision plus permanents, ainsi que le renforcement du rôle de la Commission nationale indépendante, appelée à récupérer certaines prérogatives jusque-là exercées par l’administration. Cette évolution vise à répondre aux suspicions récurrentes de l’opposition concernant l’organisation des scrutins par le ministère de l’Intérieur.

Pour Bassirou Diomaye Faye, ces réformes constituent une véritable « révolution » en matière de transparence électorale. Elles visent à prévenir les crises qui ont marqué les précédentes échéances, parfois au prix de violences graves.