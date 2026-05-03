Abass Fall : « Le Projet, c’est Sonko »

​Le débat sur la personnification du « Projet » continue de faire réagir les cadres de la première heure. Ce dimanche, c’est au tour d’Abass Fall, député et figure influente du parti au pouvoir, de monter au créneau. Pour lui, la symbiose entre le leader de PASTEF et la vision de transformation du pays est indissociable, affirmant sans détour l’incarnation totale du Premier ministre dans cette dynamique politique.

​Abass Fall rejette les nuances sémantiques autour de la notion de personnification. Selon lui, la réalité du terrain et le parcours militant imposent une évidence : « Cet homme incarne le projet : si c’est cela la personnification, alors le projet s’appelle Ousmane Sonko ». Fort de dix années d’engagement au sein de la formation politique, le responsable de la coordination de Dakar rappelle qu’il fait partie de ceux qui détiennent la mémoire du parti et qu’il en sait « aussi beaucoup » sur les coulisses et l’évolution de ce combat.

​Le député pose une question de fond qui sonne comme un examen de conscience pour l’ensemble des militants et responsables. Il interpelle la base sur les mois de crise ayant précédé l’alternance en demandant ce qui a été fait concrètement durant les onze mois d’incarcération du leader de PASTEF. « La seule question qu’il faut poser est la suivante : quand il était en prison pendant 11 mois, qu’avons-nous fait, nous qui étions dehors, pour qu’il soit président ? », martèle-t-il dans des propos repris par Seneweb.

Par cette interrogation, il souligne que l’accession au pouvoir reste intrinsèquement liée à la figure et aux sacrifices de son chef de file.