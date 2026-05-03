Siteur tire sur Gris Bordeaux : « Il n’a fait aucun effort »

Après sa défaite face à Gris Bordeaux, Siteu sort du silence et livre une lecture sans concession de son combat. Le lutteur de Diamaguène affirme n’avoir aucun regret quant à sa prestation, pointant du doigt l’attitude jugée trop défensive du Tigre de Fass. Selon lui, l’issue de la confrontation s’explique par un manque d’initiative de son adversaire. « Je n’ai pas pu le terrasser parce qu’il n’a pas lutté. Il était sur la défensive et n’a fait aucun effort. C’est moi qui ai mené toutes les actions du combat », a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb, insistant sur sa volonté constante d’offrir du spectacle aux amateurs de lutte.

Conscient des enjeux pour la suite de sa carrière, Siteu explique également avoir fait preuve d’une certaine prudence stratégique sur le cercle de sable. Tout en affirmant avoir tout tenté pour satisfaire le public, il confie qu’il ne pouvait pas prendre de risques inconsidérés. Ayant d’autres défis majeurs à relever dans un futur proche, il souligne qu’il ne pouvait pas se permettre de subir une chute humiliante. Malgré le verdict final, le lutteur reste droit dans ses bottes et affiche une fierté intacte. « Je n’ai aucune déception. Je suis fier de ma prestation », martèle-t-il, tout en balayant les critiques qu’il juge motivées par la jalousie entourant son statut particulier dans l’arène.

La question symbolique du titre d’« Empereur des Arènes » reste également au cœur de son discours. Siteu ne démord pas et estime en être toujours le seul et unique détenteur légitime. Il invite d’ailleurs Gris Bordeaux à faire ses preuves sur d’autres terrains plutôt que de revendiquer son titre. « Qu’il soit sérieux et qu’il aille chercher un autre trône. Me terrasser n’est pas chose facile », a-t-il lancé à l’endroit du chef de file de l’écurie Fass.

Enfin, fidèle à sa réputation de « business-man » de la lutte, Siteu se dit déjà prêt à tourner la page et à se projeter vers ses prochains contrats. Il réaffirme que la lutte est son métier avant tout et qu’il reste ouvert à toutes les propositions. Pour le « Phénomène de Lansar », dès lors que les conditions financières lui conviennent, il est disposé à affronter n’importe quel adversaire pour prouver qu’il reste l’un des piliers incontournables de l’arène sénégalaise.