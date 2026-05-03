Santé publique : un trafic d’huile impropre démantelé à Thiaroye

Une opération menée par le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a permis de mettre fin à un réseau de trafic de produits alimentaires jugés impropres à la consommation. Cinq individus ont été interpellés le 2 mai 2026 pour association de malfaiteurs, commercialisation de denrées corrompues et mise en danger de la vie d’autrui.

L’intervention fait suite à un renseignement opérationnel exploité par la Brigade de recherche. Les forces de l’ordre ont ainsi investi un site situé au CEM de Djiddah Thiaroye Kao, où elles ont surpris les suspects en pleine activité. Ces derniers procédaient au déchargement d’un camion transportant huit citernes, chacune d’une capacité de 1 000 litres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’huile était en cours de transvasement dans des bidons de 20 litres, en vue de sa mise sur le marché. Le propriétaire présumé de la marchandise a déclaré l’avoir acquise pour un montant de 3 000 000 FCFA. Il aurait bénéficié de la complicité d’un vigile pour le stockage ainsi que de charretiers pour assurer la logistique.

Les autorités s’interrogent toutefois sur l’origine et la qualité sanitaire du produit, jugées douteuses, faisant peser un risque réel sur la santé des consommateurs.

Au total, près de 8 000 litres d’huile, ainsi que le camion ayant servi au transport, ont été saisis. Les cinq suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’éventuelles ramifications.